В Инте в преддверии Дня шахтера в одноименном сквере прошел субботник





Это одно из излюбленных мест горожан. Площадка для отдыха была открыта в 2015 году и стала подарком компании «Интауголь» приполярным горнякам. Так, здесь воссоздали техническую площадку угледобывающего предприятия: вагонетки с углем, крепежные арки, горная шахтная техника. Вдоль центральной части сквера расположена инсталляция – шахтные копры, символизирующие основные угольные предприятия, когда-либо действующие на территории Инты. Позже в сквере появились гномики, уже ставшие неким символом города. Дополнительно было оборудовано уличное освещение. Сквер постоянно преображается, и совсем недавно тут появился новый монумент – шахтер.