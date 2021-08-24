В деревне Кони силами местных жителей отреставрирован памятник «Никто не забыт – ничто не забыто»





В деревне Кони Княжпогостского района силами местных жителей и активистов республики отреставрирован памятник участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла «Никто не забыт – ничто не забыто». Восстановлен его фундамент, перекрашен фасад и ограждение, по периметру установлено освещение. Открытие монумента прошло в рамках патриотической акции «Маршрут «Имя твое – победа», приуроченной к столетию Коми. Ее участники — местные жители, волонтеры Победы, юнармейцы, общественники и представители власти вспомнили и еще раз поблагодарили тех, чьи имена высечены на памятных табличках. В торжественной обстановке установили и Знамя победы.