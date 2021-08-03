УЛОВИСТАЯ СНАСТЬ НА ХАРИУСА — БОМБАРДА (монтаж) ВЕЧЕРНЯЯ РЫБАЛКА С РОМКОЙ РЕКА И ЛЕС КОРМЯТ





До обеда были всей семьёй в лесу. Собирали чернику и грибы, (можно посмотреть здесь : https://youtu.be/GMZT3OihmF0 ) Ну а пообедав. отправляемся с Ромкой на Печору. В надежде поймать свежей рыбки на ужин. И мы поймали ! Сегодня будет знатный ужин ! А ещё в этом ролике показан монтаж снасти на ХАРИУСА — БОМБАРДА. Всё просто, но очень результативно ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь в приобретении экшн камеры Карта СБ 2202 2003 9597 6283