Центр спортивной подготовки сборных команд России поблагодарил «Молодежку ОНФ» за поддержку олимпийцев страны

Участники «Молодежки ОНФ» и #PutinTeam продолжают поддерживать российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Токио. Команды запустили всероссийскую акцию #ЗнайНаших, а также торжественно встречают олимпийцев сборной страны на родине – в аэропортах Москвы и регионов.

«На моей памяти это уже седьмые Олимпийские игры. И в этот раз впервые у нас появился такой мощный, драйвовый партнер, как «Молодежка ОНФ». Огромное спасибо всем ребятам! И отдельно Игорю Юрьевичу Кастюкевичу: знаю его лично не первый год и его отношение к спорту. Во встречах, которые сегодня проходят, нет равнодушия, они всегда искренние. В столичные аэропорты приезжают и члены федерации, и «Молодежка ОНФ», и пресса. Такие же встречи проходят в регионах. Именно так и должна встречать родина», – рассказал руководитель Центра спортивной подготовки сборных команд России Георгий Брюсов.

Вчера в столичном аэропорту Шереметьево громкими аплодисментами и поздравлениями встречали олимпийских чемпионок по фехтованию Софью Великую, Софию Позднякову и Ольгу Никитину. Также в столицу вернулись серебряные призеры Олимпиады в командных соревнованиях по стрельбе из лука. Всего на Родину прилетели около 50 российских спортсменов.

«Многие спортсмены сразу из Москвы отправляются домой – в регионы. Там мы также встречаем наших олимпийцев – празднично, с кричалками и песнями. Мы гордимся всеми ребятами, и неважно, возвращаются они на родину с медалями или без. Для нас они все – герои, достойно представляющие сборную России. Впереди еще много выступлений и побед. Мы всей страной болеем, у многих утро начинается с просмотра новостей из Токио», – подчеркнул заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

По словам двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Софьи Великой, поддержку болельщиков спортсмены чувствуют даже через тысячи километров.

«Мы очень счастливы, что своей победой подарили праздник болельщикам и зарядили яркими эмоциями. У нас были сильные соперники, но сплочение и единение команды помогло выиграть. Мы поддерживали друг друга, несмотря на разрыв в счете и какие-то неудачи. Я благодарна девочкам, тренерам и всем, кто нам помогал. Также мы преодолевали все трудности благодаря поддержке болельщиков. Если в соревновательный момент на дорожке ты концентрируешься на бой и не замечаешь, есть ли кто-то в зале, то во время награждения чувствуется эта пустота. Но мы знали, что наши болельщики следят и верят – эта энергетика нас поддерживала через полмира. Нас никто не сломает! Нас никто не догонит!» – поделилась Софья Великая.

Напомним, накануне старта Олимпийских игр в Токио «Молодежка ОНФ» запустила всероссийскую акцию #ЗнайНаших. В десятках городов в небо поднялись аэростатные и воздушные шары, спортивные самолеты, парашюты с флагами России и призывом поддержать команду страны. Акция поддержки российских олимпийцев проходит и в социальных сетях под соответствующим хештегом.