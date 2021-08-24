ТРИ КАНАЛА НА ПЕЧОРЕ #4 ШАШЛЫКИ НА КАМНЯХ МЕДВЕДЬ ВЫШЕЛ НА ЗАПАХ ЖАРЕНОГО МЯСА





Шёл третий день рыбалки. Сильный ветер, волна на реке, и слабый клёв рыбы не помешал нашему отдыху. Ведь мы приехали не за рыбой, а на рыбалку. Сегодня мы будем жарить мясо на углях и ужинать возле костра. И к нам на ужин вышел из леса хозяин тайги. Видать запах шашлыка вскружил голову не только нам. Рыбалка продолжается ! Андрей Новиков Рыбалка с Дрюней 11 RUS https://www.youtube.com/channel/UCXV6MqNHl_fDp80ZsJ37fVg Андрей вездеход Коми https://www.youtube.com/channel/UCPBj6uxS0hslCfRkaaSSDEQ ВСЕ СНАСТИ ДЛЯ РЫБАЛКИ ; https://fishingbaits.ru/ МОЙ СПИННИНГ : https://fishingbaits.ru/catalog/detail/152934/ МОЯ КАТУШКА ДЛЯ СПИННИНГА : https://fishingbaits.ru/catalog/detail/149994/ ВИБРОХВОСТ , который реально ловит : https://fishingbaits.ru/catalog/detail/137541/ Промокод : "Коми Рыбак" даст вам 10 % скидки на любой товар в этом магазине На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283