ТРИ КАНАЛА НА ПЕЧОРЕ #3 НАТЯГАЛИ ОКУНЕЙ КАЙФАНУЛИ ПО ПОЛНОЙ





Ночь провели в старинном доме, который стоит на самом берегу Печоры в маленькой Коми деревушке. Утро порадовало нас прекрасной солнечной погодой. И мы по быстрому позавтракав спешим на реку. Впереди нас ждёт активный клёв и прекрасный отдых ! Андрей Новиков Рыбалка с Дрюней 11 RUS https://www.youtube.com/channel/UCXV6… Андрей вездеход Коми https://www.youtube.com/channel/UCPBj… ВСЕ СНАСТИ ДЛЯ РЫБАЛКИ ; https://fishingbaits.ru/ МОЙ СПИННИНГ : https://fishingbaits.ru/catalog/detai… МОЯ КАТУШКА ДЛЯ СПИННИНГА : https://fishingbaits.ru/catalog/detai… ВИБРОХВОСТ , который реально ловит : https://fishingbaits.ru/catalog/detai… Промокод : "Коми Рыбак" даст вам 10 % скидки на любой товар в этом магазине На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283