Спустя неделю нашли пенсионерку, пропавшую в лесу





Счастливое спасение. Спустя неделю нашли живой пропавшую в лесу неподалёку от Визиндора пенсионерку. Ещё 12 августа она ушла в лес по грибы и ягоды и не вернулась домой. Близкие забили тревогу. На поиски отправились не только спасатели, полицейские, кинологи, волонтёры Лиза Алерт, но и едва ли не все жители посёлка. Использовали для поиска и квадрокоптер, с его помощью обследовали болота и десятки километров тайги. И вот радостная весть – 79-летнюю Лидию Сидорову всё же нашли живой.