Сегодня в Коми начал своё вещание новый телеканал «Известия Сыктывкар»





Он создан в партнерстве с федеральным информационным ресурсом «Известия». В эфире новостные программы о жизни страны перемежаются с региональными информационными выпусками. В эфир будут выходить программы, подготовленные, в том числе, блогерами республики Коми, «тревел-ролики», интервью, прямые включения и журналистские расследования. Программы телеканала «Известия Сыктывкар» в формате высокой четкости HD можно смотреть в кабельной сети «МедиаИнформ» в Сыктывкаре на «22 кнопке», на сайте телеканала IZ-KOMI.RU или в социальной сети ВКонтакте в группе телеканала «Известия. Сыктывкар».