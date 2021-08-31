С возвращением домой! «Молодежка ОНФ» встречает паралимпийцев

Российские паралимпийцы, призеры и победители Игр в Токио возвращаются на Родину. По доброй традиции в столичном аэропорту вместе с друзьями и родными спортсменов встречают участники команд «Молодежки ОНФ» и #PutinTeam.

«Встречать спортсменов стало для нас уже традицией. Буквально недавно «Молодежка ОНФ» приветствовала российских олимпийцев, а сегодня – участников и победителей Паралимпийских игр. Для команды это дополнительная мотивация и заряд на новые свершения. Также это возможность пообщаться вживую со спортсменами и сказать им: «Спасибо»! Для нас они действительно герои», – рассказал член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Накануне на Родину вернулись 59 паралимпийцев. Они соревновались в легкой атлетике, пара-триатлоне, настольном теннисе, академической гребле, дзюдо, пауэрлифтинге и фехтовании на колясках. Прямым рейсом из Токио в аэропорт Шереметьево прилетели сразу 12 медалистов Паралимпиады. В зоне прилета их встретили с цветами и плакатами болельщики, представители спортивных школ, журналисты, а также участники команд «Молодежки ОНФ» и #PutinTeam. Главным атрибутом встречи стал российский триколор.

«Мы уже немного привыкли к тому, что в последние годы нас лишают символики страны. Поэтому отношение к этому боле менее спокойное. Все и так знают, откуда мы и честь какой страны защищаем. Сегодня нашим паралимпийцам болельщики организовали сюрприз. Ребята знали, что приедут встречать родные, но что будет такой теплый прием и такая группа поддержки… Это было очень здорово и приятно для всех нас. Я как спортсмен знаю, насколько важна такая поддержка. Ты чувствуешь себя уверенней, зная, что дома за тебя болеют, переживают и встречают», – поделился и. о. руководителя Аппарата ПКР, чемпион Паралимпийских игр Иван Потехин.

Среди тех, кто вчера вернулся домой – чемпион Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра Денис Гнездилов. Его победа оказалась одним из самых драматичных моментов Паралимпиады. На соревнованиях по толканию ядра Денис установил сразу два мировых рекорда. И буквально вырвал победу из рук соперника из Ирака. К болельщикам легкоатлет вышел с охрипшим голосом.

«Сорвал голос на соревнованиях от радости, выплескивал эмоции, как мог. Спасибо большое всем за поддержку – родителям, родным, друзьям, тренеру. Они знают, как долго я шел к этой медали. И спасибо за такую теплую встречу. Это очень круто, слов нет!» – сказал Денис Гнездилов.

Также участники команды «Молодежки ОНФ» встречали в Шереметьево первую группу спортсменов Паралимпийского комитета России. В Москву прибыли пять спортсменов, в их числе чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике Альберт Хинчагов.

Напомним, XVI Паралимпийские летние игры проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.