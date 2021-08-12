ОНФ в Коми: Власти Ухты пообещали, что в микрорайоне Ветлосян будет свет

В рамках мониторинга «Дорога в школу» активисты Общероссийского народного фронта в Коми обратились в администрацию Ухты с просьбой провести работы по установке уличного освещения в микрорайоне Ветлосян. Местные власти пообещали исправить ситуацию и приняли планы по установке освещения.

С жалобой в ОНФ об отсутствии света в микрорайоне и о том, что это создает опасность на пути детей и родителей в школу №8 и детский сад №59, обратились местные жители.

Первый заместитель руководителя администрации Ухты Петр Артемьев сообщил Народному фронту о том, что муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального образования в 2022 году в рамках реализации проекта «Народный бюджет» запланировало работы по модернизации наружного освещения в микрорайоне Ветлосян по ул. Ветлосяновская, ул. Кирпичная, ул. Клубная и в микрорайоне Подгорный (подъездная дорога).

«В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году запланированы мероприятия по благоустройству смотровой площадки «Силует В.И. Ленина» в том числе и модернизация наружного освещения данного объекта», — также проинформировал Артемьев.

Дополнительно в администрации сообщили, что на территории Ухты содержание и ремонт наружного освещения города и пригородной зоны осуществляется МКП «Горзеленхоз». В связи с этим «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации Ухты направило заявку в данной предприятие для замены перегоревших ламп, а также замены светильников на территории микрорайона Ветлосян.

«Главное, чтобы планы не остались на бумаге и были выполнены. ОНФ в Коми берет это на контроль и продолжит мониторинг» — отметила член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.

Мониторинг «Дорога в школу» проводится с 2015 года, он направлен на повышение безопасности детей на пути в учебные заведения.