ОНФ в Коми: «Дорогу жизни» Зеленец-Парчег восстановят

Региональное отделение ОНФ в Коми на основании жалоб жителей несколько лет добивается ремонта дороги между селом Зеленец и населенными пунктами Чукачой и Парчег в Сыктывдинском районе. Наконец, жители и общественники были услышаны. Дорогу будут ремонтировать.

ОНФ в Коми по сигналам граждан проводил рейды и круглые столы, обращался в органы власти по этому вопросу. Проблема дошла до Госсовета Коми. У местных властей не было денег на ремонт дороги. В итоге помогло правительство республики.

В августе 2021 г. состоятся торги на ремонт 11 самых разбитых участков дороги. Цена вопроса — 25,5 млн рублей. Источник финансирования — субсидия республиканского бюджета и средства муниципального района.

Ранее в ОНФ поступили многочисленные жалобы от жителей на состоянии трассы, которую граждане отметили на интерактивном ресурсе проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Проблему дороги усугубляет бесконтрольного движение большегрузного автотранспорта, в том числе в период распутицы. По словам жителей, несоблюдение ограничения во многом привело к плачевному состоянию дорожного полотна Зеленец-Парчег.

Сами сельчане называют эту трассу «дорогой жизни», так как другого альтернативного пути для села Зеленец и населенных пунктов Чукачой и Парчег нет.

Трасса является школьным маршрутом, в том числе обеспечивает сообщением республиканский детский лагерь «Гренада».

Активисты ОНФ в Коми сообщили, что проконтролируют качество запланированного ремонта, а также будут добиваться дальнейших ремонтных работ, в том числе через своих представителей в Госсовете Коми.