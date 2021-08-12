ОНФ : строительство школ в новых микрорайонах нельзя оставлять «на потом»

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, член Совета при Президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева в ходе рабочей поездки в Челябинск посетила мкр Чурилово, где идет благоустройство территории школы № 116. Новые микрорайоны должны рассматриваться как приоритетные территории для строительства новых образовательных учреждений, заявила она.

На прямую линию Президента обратилась жительница Челябинска Юлия Савинова, которая рассказала, что в отсутствии социальной инфраструктуры и благоустройства «микрорайон превращается в спальное гетто».

«В нашем микрорайоне проживают в основном молодые семьи. Я являюсь мамой троих детей 13, 9 и 8 лет. Молодые жители хотят видеть настоящее благоустройство, а не старые измазанные остановки. Нет дороги до школы. Освещение также отсутствует, а ведь это безопасность детей. Не говоря уже об отсутствии тротуара. Хочется, чтобы дети не учились в три смены. Наша школа считается самой переполненной в Челябинске», – рассказывала Юлия Савинова.

Глава Челябинска Наталья Котова сообщила сопредседателю Центрального штаба ОНФ, что дорога будет достроена с опережением графика. В микрорайоне в ближайшие три года появятся две новые школы. Елена Шмелева отметила, что проблема с отсутствием школ в новых жилых районах стала практически типичной.

«Ситуация, когда возможность есть, а инфраструктура запаздывает, распространена. Хочется, чтобы дети учились, получали дополнительное образование, выбирали специализацию. Но для этого нужны расписание и одна смена. Быстро решить эту проблему невозможно, но можно в течение короткого периода времени – полутора-двух лет. Великолепно, что нашли возможность построить дорогу, обеспечили безопасность по дороге в школу, это одна из вопиющих проблем. ОНФ ее отдельно мониторит, она имеет системные проявления от региона к региону. Градостроительный план должен быть «социальным планом». Нельзя оставлять строительство школ «на потом». Новые районы должны формироваться с учетом интереса проживающих в них семей», – сказала Елена Шмелева, обращаясь к родителям школьников, присутствовавших при осмотре школы № 116 в мкр Чурилово.

Шмелева отметила, что реализация новой программы «1300 школ», инициированной Президентом, может стать решением этой проблемы.

В Челябинске члену Совета при Президенте РФ по науке и образованию презентовали проект кампуса мирового уровня. Новый образовательный центр предусматривает создание более 5 тыс. мест для размещения и проживания обучающихся, педагогических работников, научных сотрудников, развивающих экологическое направление, фундаментальную науку, медицину. Шмелева приветствовала региональную инициативу.

«Мы всячески будем поддерживать, поделимся всем, что наработано. Вместе будем решать задачи, в том числе интеграции кампуса в единую городскую среду, создания транспортно-логистических развязок. И вообще осмысления этого опыта с точки зрения урабнистики, применения новых технологий для проектирования. Я рада, что он у вас в такой степени готовности. Это, конечно, говорит о том, что он будет поддержан в первой волне», – отметила сопредседатель Центрального штаба Народного фронта.

Также член Совета при президенте РФ по науке и образованию приняла участие в стратегической сессии «Реализация партийных проектов», где сообщила, что аккредитация для вузов станет бессрочной с 2022 г. Она отметила, что среди аккредитационных требований существует много таких, которые никак не относятся к качеству преподавания и, по сути, работают сами на себя. Тем не менее вузы вынуждены тратить огромное количество времени и сил на то, чтобы соответствовать им и иметь возможность продолжать работать.

«На смену периодической аккредитации должен прийти аккредитационный мониторинг, что станет возможным при введении бессрочной аккредитации», – заявила Шмелева на партийном мероприятии.

Педагоги отметили, что нужно разработать адекватные аккредитационные показатели, чтобы ситуация не повторилась. Шмелева согласилась и отметила, что разработка таких показателей уже производится. Они будут максимально приближены к целям качественного преподавания, а не для формальной отчетности.

«Важно, чтобы каждый включился в ту работу, которую мы сейчас можем начать на платформе ОНФ. Там можно предложить те показатели, которые видятся вам важными. В том, что касается реализации механизма аккредитационного мониторинга, то мы бы хотели, чтобы сбор показателей не был связан с заполнением форм, а автоматически генерировался из мониторингов вузов. Это во многом снизит нагрузку на коллективы, которые занимаются тем, чтобы соответствовать существующим сегодня показателям. Самое главное – качество программ, оценка работодателей, оценка выпускников. ОНФ держит ситуацию на особом контроле и обязательно инициирует обсуждение предложенных Рособрнадзором и Минобрнауки показателей на своей площадке», – отметила Шмелева.