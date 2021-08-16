ОНФ проведет проверку готовности детсадов и школ к обеспечению качественным питанием

Активисты Общероссийского народного фронта проведут комплексную проверку готовности детских садов и школ к обеспечению качественным питанием. Об этом рассказал координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта.

«Данное предложение прозвучало накануне, в ходе проведения экстренного заседания регионального отделения ОНФ в Ростовской области, посвященного проблемам некачественного питания в детсадах и школах. Поводом послужило ЧП в Батайске, где в детском садике после принятия пищи отравились дети», – рассказал Антон Гетта.

10 августа 22 воспитанника детского сада № 27 «Алые паруса» в возрасте от 1,5 до 6 лет после приема пищи почувствовали симптомы отравления. По информации на утро 13 августа, шестеро детей находились в больницах Батайска и Ростова-на-Дону. В ситуации разбираются Следственный комитет и прокуратура Ростовской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Активисты ОНФ проконтролируют, чтобы по итогам расследования родители получили исчерпывающие разъяснения о произошедшем, сообщил Гетта. В ближайшее время силами общественников будет проведена проверка организатора питания в этом детском саду.

«К сожалению, это далеко не единичный случай отравления детей по всей стране. Инцидент лишь подтверждает необходимость запуска реальной, эффективной системы мониторинга качества продуктов, которые попадают в тарелки детям. Поэтому мы пришли к выводу, что необходимо организовать проверку готовности детсадов и школ к обеспечению качественным питанием», – отметил Гетта.

Он отметил, что только за последний месяц при взаимодействии с Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) активистами Бюро расследований ОНФ было выявлено порядка 100 нарушений при поставках продуктов питания.

«Поэтому, конечно, мы попросим коллег из Россельхознадзора внимательно изучить поставщиков продуктов питания в детсады и школы. Итоги проверки станут основой доклада о проблемах с обеспечением качественным питанием детей в детсадах и школах, который будет направлен в Министерство просвещения РФ, а также в окончательной редакции будет направлен лидеру ОНФ, Президенту России Владимиру Путину в конце этого года», – подчеркнул Гетта.