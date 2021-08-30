ОНФ проведет мониторинг работы общественного транспорта и состояния остановочных пунктов в Сыктывкаре

Общероссийский народный фронт в Коми проведет мониторинг работы общественного транспорта в Сыктывкаре. Такой мониторинг в региональных центрах ОНФ проводит по всей стране по предложениям жителей для оценки хода реализации транспортной реформы.

«Активисты ОНФ в Коми проведут выборочный мониторинг, он затронет ряд маршрутов и остановочных комплексов. Как показывает практика общественных мониторингов, не смотря на выборку, она отражает недостатки и позитивные моменты, характерные в целом для всего муниципалитета. Итоги исследования Народный фронт в Коми направит в Координационный Совет ОНФ по вопросам общественного транспорта, администрацию Сыктывкара и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми, отвечающее за дорожное хозяйство», — прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми Алексей Воронюк.

В ходе мониторинга эксперты ОНФ в Коми определят уровень удовлетворенности граждан организацией маршрутов наземного городского транспорта, а также состояние транспортной инфраструктуры, влияющих на эффективность мероприятий, проводимых для решения задач национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Общественники проанализируют доступность автобусных рейсов для жителей, удобство интервалов движения общественного транспорта, а также состояние автобусных павильонов и остановочных пунктов.