ОНФ принял участие в организации тренинга для мам, воспитывающих особенных детей в Сыктывкаре

В Коми активно развивается проект Общероссийского народного фронта «Про нее» для поддержки женщин, воспитывающих и заботящихся о детях с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). На площадке регионального отделения ОНФ для таких мам был организован тренинг «Путешествие к себе любимой», который провела партнер проекта, психосоматолог Алена Михайлова.

«Все больше в проект «Про нее» включаются партнерские социальные организации, эксперты, неравнодушные граждане. Активисты ОНФ в Коми увидели, насколько востребована в обществе инициатива поддержки женщин, у которых приемные или особенные дети. Эта проблема оказалась близка партнерским организациям, многие из которых возглавляют женщины с такими детьми. Кому как не им понимать, как порой бывает тяжело», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Образование» в Республике Коми Татьяна Астарханова.

Общественники рассказали, что на занятии мамы на время как будто вернулись в свое детство, вспомнили себя еще девочками, попытались разобраться в своих взаимоотношениях с родителями.

«Оказалось, это очень важно, потому что наши родители – это как крылья за спиной, и, если одно крыло «хромает», мы всю жизнь ощущаем этот недостаток любви, внимания, заботы и компенсируем его на своих мужьях и детях. Другими словами, делаем своих мужчин и детей «костылями», на которые пытаемся опираться всю жизнь», — рассказала участница проекта ОНФ «Про нее», руководитель партнерской АНО «Центр психологической помощи семье и детям «Штурвал» Ольга Смирнова.

На занятии мамы учились заново понимать и любить себя. Каждая мама составила список для своих родных: «Как меня нужно любить». Получился список приятных мелочей, вроде «обнимать меня десять минут в день» или «пить вместе чай по вечерам и болтать о том, как прошел наш день». Проводившая тренинг специалист порекомендовала повесить этот список на холодильник, чтобы каждый видел, как можно порадовать маму, рассказала Смирнова.

В Коми проект «Про нее» был запущен весной 2021 г. Одной из первых акций стало поздравление женщин с Международным женским днем и вручение им букетов цветов. На круглом столе в рамках проекта и благодаря помощи партнерских организаций активисты Народного фронта в Коми передали мамам особенных детей более 50 сертификатов на бесплатное получение различных услуг, включая массаж, йогу, спа-процедуры, обучение живописи, кулинарные мастер-классы, курсы макияжа и стилистики волос. Сертификаты действительны до конца 2021 г. Кроме того, вместе с Союзом отцов общественники организовали в Сыктывкаре акцию «Папа поможет», в рамках которой помогли молодой маме Евгении Миллер, которая одна воспитывает двоих особенных детей, сделать ремонт в ее квартире и научили ее шестилетнего сына Олега с ОВЗ кататься на велосипеде. А еще вместе с Сыктывкарской ассоциацией многодетных семей активисты регионального отделения ОНФ поздравили семьи с тремя и более ребятишками с Днем семьи любви и верности, подарив им букеты цветов и много сладостей.

Проект «Про нее» был запущен в ноябре 2020 г., чтобы поддержать женщин, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. В проекте реализуется два основных блока: «Передышка» (культурно-досуговые мероприятия: мастер-классы, встречи с психологами, модные дефиле, фотосессии, тематические прогулки, экскурсии и пр.) и «Ступени» (профессионально-образовательные мероприятия для профориентации, повышения квалификации, освоения новых профессий и пр.).

Уникальность проекта «Про нее» — в его комплексном подходе: женщинам, объединенных одной проблемой, часто не хватает общения, возможности для реализации собственного потенциала, получения новых знаний.