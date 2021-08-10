Обеспечение средствами реабилитации детей-инвалидов – на контроле у Народного фронта

Генеральная прокуратура РФ вынесла руководителю Фонда социального страхования представление об устранении нарушений законодательства о социальной защите детей-инвалидов и контрактной системе в сфере закупок. Жалобы родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на несвоевременное обеспечение техническими средствами реабилитации подтверждены прокурорскими проверками, а также исследованием, проведенным Народным фронтом весной 2021 г.

В опросе приняли участие более 1000 родителей, воспитывающих детей-инвалидов с правом на льготное обеспечение техническими средствами реабилитации, в том числе абсорбирующим бельем, протезами и протезно-ортопедическими изделиями. Только 7,8% респондентов получают от государства необходимые технические средства реабилитации. 73,9% опрошенных родителей детей-инвалидов самостоятельно покупают большую или значительную часть необходимых технических средств реабилитации, а 18,3% родителей детей-инвалидов приходится покупать за свой счет вообще все необходимые средства реабилитации, абсорбирующее белье и протезно-ортопедические изделия.

57% родителей, по закону имеющих право на получение компенсации за самостоятельное приобретение технических средств реабилитации, сообщили, что компенсации со стороны Фонда социального страхования производятся только частично.

23,2% родителей детей-инвалидов вообще не получили компенсацию за самостоятельную покупку технических средств реабилитации.

Кроме того, 28,7% родителей, воспитывающих детей-инвалидов, сталкивались с давлением со стороны сотрудников Фонда социального страхования при выдаче технических средств реабилитации, которые не подходили ребенку-инвалиду.

Еще одной проблемой при получении технических средств реабилитации стало неоправданно долгое ожидание получения положенного ТСР с момента оформления индивидуальной программы реабилитации. Следует отметить, что 27% детей-инвалидов ждали необходимые технические средства реабилитации более полугода. Еще 22,4% детей-инвалидов так и не получили их от государства.

Эти проблемы также являются основной темой обращений людей с инвалидностью в Координационный совет ОНФ по делам инвалидов. Так, 44% людей с инвалидностью, обратившихся в ОНФ, сообщили о нарушениях их прав в части размеров выплаченных им сумм компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации, 31% заявителей обратились по факту нарушения сроков выплат компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации, а 25% обратившихся сообщили о несогласии с предлагаемым техническим средством реабилитации по причине несоответствия функциональности, техническим характеристикам и заключению медико-технической комиссии. При этом 70% заявителей ожидают положенную компенсацию более трех месяцев с момента подачи соответствующего комплекта документов.

Эксперты отмечают, что ситуация может улучшиться уже этой осенью, после вступления в силу закона об электронном сертификате. С сентября 2021 г. заявление на электронный сертификат можно будет подать в местное отделение ФСС либо в личном кабинете на Госуслугах. Применение электронного сертификата – это дополнительный механизм, который не отменяет действующие инструменты обеспечения ТСР, такие как государственное обеспечение и компенсация за самостоятельное приобретение.

«Надеемся, что часть проблем, связанных со сроками компенсации и прозрачностью системы предоставления ТСР, может быть решена, когда в силу вступит закон об электронном сертификате. Однако остается ряд вопросов, которые требуют проработки, – уточняет председатель Координационного совета ОНФ по делам инвалидов Иван Бирюков. – Механизмы расчета предельной стоимости сертификата на приобретение ТСР содержат те же проблемы, что текущий порядок определения размера компенсации. А значит, сохранятся те же трудности для людей с инвалидностью, и в ряде случаев это не позволит человеку получить необходимое средство реабилитации тогда, когда оно нужно».

Руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев отметил: «Обращение граждан и представление Прокуратуры РФ – четкий сигнал, что в действующей сейчас системе обеспечения ТСР есть недостатки. С точки зрения закупок в последние три года произошел ряд кардинальных изменений, упростивших систему, – существенно сокращены сроки выхода на закупку, сокращаются способы проведения закупок, увеличен порог стоимости закупки у единственного поставщика – самой быстрой процедуры до 600 тысяч рублей. Если затягивание торговых процедур по ТСР в регионах вызвано законодательством о закупках, мы с экспертами проработаем и предложим соответствующие изменения. Но даже более важно проанализировать процедуру определения размеров предельной стоимости сертификата. Это нововведение должно заработать без сбоев. К сожалению, стоимость, которую видят государственные органы на закупках и в коммерческих предложениях, отличаются от того, что предлагают конкретному человеку. И возможны ситуации, в которых эта предельная стоимость будет существенно ниже реальных затрат людей. В ближайшие две недели мы проведем экспертное совещание по этому вопросу и направим наши наработки в Минтруд РФ».

«Если мы хотим построить настоящее инклюзивное общество, не стоит ожидать и полагаться только на компетентные органы. Нам, гражданам, важно самим проявлять активность и подавать сигналы власти сразу по мере возникновения сложностей, связанных с жизнью и здоровьем детей и в особенности детей с инвалидностью. В рамках нашего проекта «Улица неограниченных возможностей» мы соберем обратную связь с НКО и обществ, занимающихся так же, как и мы, решением проблем людей с инвалидностью и в случае выявления подобных недоработок будем помогать с их устранением», – резюмировал федеральный оператор проекта ОНФ «Улица неограниченных возможностей» Сергей Кротков.