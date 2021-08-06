Нижневартовский сквер «Героев Самотлора» – символ бережного отношения к истории нашего нефтяного края

В рамках рабочего визита в Нижневартовск спикер окружного парламента Борис Хохряков совместно с председателем Думы Максимом Клецем и представителями администрации муниципалитета посмотрел благоустройство города. В частности, они посетили сквер «Героев Самотлора».

Зеленая зона отдыха находится на ул. Омской в районе площади Нефтяников. Главная идея сквера – увековечить память людей, которые участвовали в открытии и освоении легендарного месторождения. Работы по обустройству общественного пространства начались в прошлом году. В нынешнем их намечено полностью завершить. На сегодняшний день осталось лишь установить в центральной части скульптурную композицию «Герои Самотлора». Она объединит образы первопроходцев Виктора Муравленко, Владимира Абазарова, Романа Кузоваткина, Ивана Рынкового, Григория Норкина и Степана Повха.

«С некоторыми из них мне приходилось работать. Я очень рад, что имена и геологоразведчиков, и тех, кто начинал добывать нефть, эксплуатировать месторождения будут увековечены. Я думаю, что сюда можно будет приводить детей, рассказывать им об истории Самотлора. Помимо этого, очень хорошее благоустройство еще одного уголка города Нижневартовска получилось», – поделился своим мнением с журналистами Борис Хохряков.

Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» при активном финансовом участии ПАО НК «Роснефть».

«Сквер «Героев Самотлора» – это своего рода символ бережного отношения к истории нашего нефтяного края, – отметил Максим Клец. – Он получился очень уютным и симпатичным. Примечательно, что при создании проекта были учтены и максимально сохранены существующие зеленые насаждения. Сквер уже пользуется спросом у жителей города. В хорошую погоду сюда приходят многие семьи вместе с детьми».