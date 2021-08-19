«Вирус коварен и беспощаден. Он не сдается, – заявил, обращаясь ко всем россиянам, сопредседатель Центрального штаба Народного фронта доктор Леонид Рошаль. – Сегодня единственный способ его остановить и победить – вакцинация и самосохранение. Народный фронт не может занимать выжидательную позицию и стоять в стороне. Каждый ответственный человек должен думать не только о себе, но и о всех окружающих, на своем месте показать пример мудрости и возвысить свой голос за жизнь россиян. Мы должны победить!»

Народный фронт объявляет сбор лучших практик по борьбе с коронавирусом. Многие предприятия и организации без принуждения со стороны властей разрабатывают и реализуют свои программы информирования сотрудников о вакцинах, дополнительного стимулирования и организации процесса вакцинации и в результате достигают выдающихся результатов. Также важны примеры организации общественных пространств, свободных от коронавируса. Обобщить этот опыт, назвать лучших, добиться от властей поощрения таких инициатив – цель, которую ставит перед собой Народный фронт.

До 30 сентября в федеральный исполком ОНФ должна быть направлена информация о межрегиональных проектах, в которые вовлечены более 3 тыс. человек, в региональные – исполкомы о проектах, реализуемых в субъектах Федерации, в которых участвуют более 150 человек.

«По итогам акции будет подготовлен сводный доклад для направления в Администрацию Президента РФ, Правительство РФ и Государственную думу. В докладе будут отмечены самые масштабные и удачные практики, самые креативные регионы и сформулированы предложения о том, как поощрить тех, кто по своей инициативе вносит вклад в борьбу с пандемией», – отметил Леонид Рошаль.

Подробная информация об акции «Народный фронт за Россию без коронавируса» – на сайте https://stopcovid.onf.ru/

https://stopcovid.onf.ru/page20187447.html