Народный фронт призывает власти построить новую школу вместо опасного барака в поселке Студенец в Коми

Представители регионального отделения Общероссийский народный фронт направили в администрацию Усть-Вымского района и министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми обращение с просьбой провести все необходимые процедуры для строительства новой школы в поселке Студенец. Местные жители давно бьют тревогу по поводу опасного состояния здания учебного заведения, но действенной реакции от органов власти так и не дождались. Отчаявшись, в июне 2021 г. люди обратились на прямую линию с Президентом РФ, лидером ОНФ Владимиром Путиным.

Здание школы в Студенце – это обыкновенный деревянный барак, который был построен в 1961 г. Смотреть на это строение без слез трудно, констатировали общественники.

Жители сообщили, что капитальный ремонт здания никогда не проводился. В настоящий момент школа настолько обветшала, что часть детей вынуждена ежедневно выезжать на учебу в село Усть-Вымь. Но основная часть ребят, родители которых не имеют возможности возить их на учебу в другие населенные пункты, продолжает обучаться в разрушающемся здании, представляющем, по словам жителей, угрозу жизни и здоровью детей.

«Крик души к вам о помощи нам и нашим детям. Нет надежды на местные власти, так как от них одни обещания. Будем надеется, что вы нас услышите», — сообщила на прямую линию с главой государства Юлия Юзова.

Впрочем, обстоятельный ответ она и другие жители получили в этом году от заместителя председателя правительства Республики Коми Ларисы Карачёвой. Она сообщила, что министерство экономического развития и промышленности региона обращалось в АО «Газпромбанк», государственную корпорации развития «ВЭБ.РФ» и АНО «Национальный центр ГЧП» для строительства школы в Студенце на условиях государственно-частного партнерства и концессии, однако проект был отклонен. Представитель правительства также проинформировала, что после подготовки и направления администрацией Усть-Вымского района в установленные сроки необходимых документов (в том числе положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию), вопрос о включении строительства школы в адресную инвестиционную программу Республики Коми будет рассмотрен министерством образования, науки и молодежной политики региона.

Однако люди не верят, что что-то сдвинется с мертвой точки. Юзова рассказала, что еще в 2019 г. была по этому вопросу на приеме в правительстве Коми. По ее словам, было принято решение о строительстве новой школы-сада в Студенце в 2021 г. Но с тех пор правительство в Коми сменилось, и жители резонно задают вопрос: неужели с каждым новым правительством все планы начинаются заново?

Эксперты ОНФ в Коми не исключают, что «замыливание» вопроса со строительством новой школы-сада в поселке связано с желанием «оптимизировать» школьную инфраструктуру – старая школа окончательно развалится, детей переведут в школы других населенных пунктов и вопрос сам собой будет закрыт.

«Народный фронт в Коми будет добиваться, чтобы такого развития не произошло. Мы обратились в администрацию Усть-Вымского района и министерство образования, науки и молодежной политики с просьбой провести все необходимые процедуры для строительства новой школы в Студенце. Вопрос, поступивший на прямую линию, не будет снят с контроля до тех пор, пока не будет решен», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Ольга Федулова.