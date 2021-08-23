Народный фронт предлагает ввести цифровые инструменты для участия родителей в вопросах школьного питания

Цифровые инструменты участия в решении вопросов школьного питания планируют создать в следующем году в регионах России. Об этом сообщил руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев на I Всероссийском родительском форуме по вопросам школьного питания, который прошел в Саранске.

«Одна из проблем, с которой сталкивается родительское сообщество, – отсутствие свободного времени для активного участия в школьной жизни и в вопросах питания. Мы видим потребность родителей в новых технологических инструментах. Поэтому рассчитываем, что в следующем году помимо горячих линий организованных ОНФ, Минпросвещения и Роспотребнадзором, появятся более продвинутые цифровые инструменты. Чтобы родители могли контролировать качество питания, высказывать свое мнение о меню, давать предложения по развитию системы. Первый опыт у регионов уже есть, например в Республике Башкирия в ряде школ внедрены личные кабинеты как родителей, так и детей», – отметил Валерий Алексеев.

По словам заместителя руководителя Бюро расследований ОНФ Валерия Горюханова, работа с родительским сообществом ведется постоянно.

«Появились родители, которые имеют профильное образование и готовы помогать другим школам выстроить процессы – стать общественными инспекторами, возглавлять бракеражные комиссии, проводить уроки здорового питания», – добавил он.

В ОНФ считают, что необходимо использовать уже готовые наработки для формирования пула таких специалистов.

Бюро расследований ОНФ подготовило доклад об участии родителей в решении вопросов питания в школе и итогах горячей линии. Он направлен на рассмотрение в Министерство просвещения РФ, Роспотребнадзор РФ и рабочую группу Госсовета по образованию.

I Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания прошел 19 и 20 августа в Саранске, для участия в нем зарегистрировались более 3 тыс. человек из 85 регионов. На форуме обсудили вопросы родительского контроля за организацией школьного питания, улучшения качества питания, логистики, выбора поставщиков продуктов.