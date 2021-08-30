Народный фронт предлагает создать институт общественных инспекторов по питанию и привлечь к его работе активных родителей

1 сентября Народный фронт совместно с Минпросвещения РФ при поддержке Фонда Росконгресс возобновляет работу горячей линии «Школьный завтрак». Бюро расследований ОНФ предлагает расширить инструменты родительского контроля за счет общественных инспекторов.

С начала учебного года по любому вопросу, связанному с обеспечением питанием в школе, можно обратиться по единому бесплатному номеру: 8 (800) 200-34-11 или оставить соответствующий сигнал на сайте http://propitanie.onf.ru/. За учебный год 2020–2021 на горячую линию «Школьный завтрак» поступило 7097 таких обращений, сформировано 2394 заявки об инцидентах.

«96 процентов обращений от родителей сняты, то есть после ответов от органов власти эксперты ОНФ связывались с родителями, и те подтвердили, что вопрос по питанию решен. Инструмент горячей линии и федерального оперативного штаба Минпросвещения, на котором рассматривались обращения родителей, работает хорошо. В этом году его надо развивать. Мы считаем, что следующий этап развития – контроль на местах. С одной стороны, должны появиться правила организации родительского контроля за питанием в школе, с другой стороны – некоторые родители со специализированным образованием готовы к более активному участию. Из них можно сформировать общественных инспекторов по питанию в школах, которые будут наделены особыми полномочиями по рассмотрению обращений», – прокомментировал руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев.

«Я сама готова стать таким общественным инспектором, закончила специализированный институт, работаю пищевым технологом и часто помогаю и в своей школе, и своим знакомым по вопросам питания. Их множество – от составления меню до правил приемки продукции. Конечно, родитель не может и не должен заменять профессиональных сотрудников, но точно может участвовать в контрольных мероприятиях и тем самым помогать школе. Формы могут быть разными – контроль температурного режима, соблюдения санитарных норм, участие в работе бракеражных комиссий, принимающих продукты», – отметила эксперт ОНФ Юлия Леликова.

«Фактически работа по общественному контролю в школьных столовых уже ведется. ОНФ уже четыре года занимается вопросами системы организации питания, и за это время сформировался пул активистов, как правило, родителей со специализированным образованием, которые активны не только в своих школах. Помогают родителям, а порой и организаторам питания разобраться в сложных вопросах, а иногда и просто найти общий язык. Во многих регионах непосредственно перед 1 сентября многие из наших экспертов-родителей посещали школьные столовые для проверки их готовности», – рассказал Валерий Горюханов, заместитель руководителя Бюро расследований ОНФ.

Для реализации такой формы контроля в ОНФ предлагают разработать ряд дополнительных нормативных документов. «К сожалению, в отличие от кафе и ресторанов для школьных столовых пока не существует соответствующих «правил оказания услуги по организации питания». Это базовый документ, от которого надо отталкиваться при определении правил организации родительского и общественного контроля. Ребенок и его родители должны быть юридически защищены в школьной столовой. Свои предложения мы уже направили Министерство просвещения РФ», – подчеркнул депутат ГД РФ, координатор Бюро расследований ОНФ Антон Гетта.