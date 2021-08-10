Народный фронт предлагает отдавать конфискат благотворительным организациям

Народный фронт обратился в Росимущество с предложением передавать товары, задержанные или изъятые таможенными органами, проверенным и эффективным благотворительным организациям для решения ими полезных для общества в целом задач. Какие для этого нужны изменения в практике работы государственных структур, как обеспечить контроль за целевым использованием конфиската и его качеством, Народный фронт предлагает обсудить на экспертном совещании с властями и НКО.

«Один из федеральных социальных проектов, поддержанный и масштабируемый Народным фронтом, – «Служба срочной социальной помощи «128», реализованный Благотворительным фондом «Близкие люди». Более 2 500 семей получили адресную помощь, доставлено более 20 тыс. продуктовых наборов и выдано 15 тыс. косметических наборов. Граждане обращаются туда за поддержкой круглосуточно. И потребности у них самые обычные: еда, одежда, обувь, детские уходовые средства и другое. Если бы подобные ему проекты могли передавать нуждающимся конфискованные товары, работать им было бы гораздо легче. Народный фронт готов помочь государству и НКО договориться и построить работающую систему», – прокомментировала начальник управления проектных инициатив, руководитель команды ОНФНКО Елена Мильто.

Президент БФ «Многомама» Алина Контарева рассказывает: «В нашей организации 130 тыс. подопечных семей в 54 городах России. Они нуждаются в еде, одежде, обуви, бытовой технике. Мы внимательно работаем с каждой многодетной семьей, с ее запросами на помощь. Мы считаем губительной практику уничтожения хороших вещей и поддерживаем идею по передаче конфискованного имущества благотворительным организациям, готовы стать оператором-распределителем для многодетных семей России. Мы готовы обеспечить четкую отчетность и прозрачность , чтобы не было сомнений в том, что конфискат действительно направлен на благотворительность».