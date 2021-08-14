Народный фронт поможет предотвратить обрушение детского сада в Коми

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми направили обращение в администрацию Ухты с просьбой принять меры для устранения провалов в фундаменте здания детского сада № 59 в микрорайоне Ветлосян. Местные жители опасаются, что здание дошкольного учреждения может обрушиться.

Фундамент здания детского сада имеет многочисленные провалы, и их размывает во время дождей. Чтобы дети не проваливались, работники учреждения закрывают провалы дощатыми конструкциями.

Родители воспитанников детского учреждения рассказали Народному фронту о многочисленных обращениях к местным органам власти, но в ответ получили только информацию об обследовании здания комиссией и подготовке сметы ремонтных работ. Детский сад № 59 – единственный в микрорайоне. Ближайший – более чем в двух километрах, в районе Подгорный.

«А действий никаких нет, ремонтные работы не предвидятся. Дорогостоящая работа! Жизни детей совсем не в счет! Мы считаем, что садик находится в аварийном состоянии – обвалы по периметру фундамента. Это же основа! Мы, родители, обеспокоены и переживаем за здоровье и безопасность наших детей, так как фундамент – это не шутки. Идет разрушение, и это многих пугает», – рассказала Народному фронту Ирина Иванова.

В июне 2021 г. она получила ответ из органов власти о том, что администрация – в курсе ситуации, специалисты проводят обследование территории, после чего будет определен комплекс мероприятий, направленный на устранение обозначенной проблемы. Однако скоро сентябрь, но ничего сделано не было, возмущаются жители.

Эксперты ОНФ обратили внимание на то, что провалы на территории детского учреждения сами по себе опасны для детей – дощатые, хлипкие и ненадежные конструкции не гарантируют защиты от проникновения в опасную зону ребенка.

«Народный фронт попросил администрацию Ухты взять ситуацию в детском саду № 59 на особый контроль, не затягивать с ремонтными работами, полностью обезопасить детей. Общественники также попросили предоставить всю информацию о том, представляют или нет провалы у фундамента детского сада опасность для конструкций здания, есть ли опасность обрушения? Если такого экспертного заключения еще нет, то попросили оперативно организовать такое исследование. Призвали органы власти донести до родителей всю информацию по этой ситуации, чтобы люди не находились в неведении. В дальнейшем проведем мониторинг и посмотрим, что сделано. Спросим об этом самих родителей. Ведь провалы на территории детского сада № 59 в Ухте могут привести к непредсказуемым последствиям», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Образование» в Республике Коми Татьяна Астарханова.

Микрорайон Ветлосян в Ухте не в первый раз попадает во зону внимания Народного фронта. Ранее общественники на основании жалоб граждан обратились к местным властям с просьбой провести работы по установке уличного освещения в микрорайоне. После этого администрация оперативно приняла планы по модернизации освещения и замене перегоревших ламп.

«Надеемся на такую же оперативную реакцию по детскому саду № 59 в Ветлосяне: на конкретные планы, а главное – действия», – добавила Астарханова.

Вопросы состояния школ и детских садов, качественного и своевременного ремонта зданий общеобразовательных и дошкольных учреждений находятся в основной повестке Народного фронта в Коми.