Народный фронт меняет тренд: люди не с ограниченными возможностями, а с дополнительными потребностями

Эксперты проекта Народного фронта «Улица неограниченных возможностей» в прямом эфире из студии МЕДИА.ОНФ продемонстрировали первые итоги своей работы.

«Мы начали ломать парадигму, якобы человек с инвалидностью – это человек, который выполняет неквалифицированную работу. Наш опыт уже показывает, что это не так, – сообщил федеральный оператор «Улицы неограниченных возможностей» Сергей Кротков. – Мы видим на практике, что люди с инвалидностью ничем не отличаются по результативности труда, по вкладу в экономику. Мы даем понимание регионам, что Минтруд открыт к предложениям по усовершенствованию законодательства, лишь бы предложения были конкретными, на кейсах показывали, как вот такой пункт закона мешает устроиться конкретному человеку с инвалидностью на работу».

Основная задача, которую ставит перед собой команда «Улицы неограниченных возможностей» – трудоустроить 1,5 млн человек до 31 декабря 2023 года, и на полученном опыте сформировать универсальный работающий механизм.

О действующих инструментах стимулирования работодателей к приему на работу людей с инвалидностью рассказал заместитель директора департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда РФ Ян Талбацкий.

«Очень значимый механизм – это квотирование. С 1 марта 2022 вступит закон, согласно которому работодатель обязан не просто выделить некоторое рабочее место под инвалида, а именно трудоустроить на него человека», – отметил представитель министерства.

Эксперты ОНФ отметили, что ключевой фактор при приеме на работу – это компетенции человека. Чтобы соискатель мог трудоустроиться вне зависимости от наличия инвалидности, он должен обладать навыками, востребованными на рынке труда. Для этого нужно обеспечить доступ к качественному инклюзивному образованию: школьному, среднеспециальному и высшему.

Проект «Улица неограниченных возможностей» продолжит способствовать трудоустройству инвалидов и собирать сигналы из регионов об особенностях процесса. Аналитику по этой теме и предложения эксперты проекта будут передавать в органы власти для работы над усовершенствованием соответствующего законодательства.