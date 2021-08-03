Народный фронт контролирует исполнение поручений по реализации послания Президента Федеральному собранию

Представители Народного фронта в регионах активно ведут мониторинг исполнения поручений, данных Президентом России, лидером Народного фронта Владимиром Путиным по реализации послания 2021 г. Общественники следят за сроками исполнения поручений и получают обратную связь от граждан.

«Народный фронт благодарен Президенту за то поручение, которое мы получили, – мониторить все меры поддержки людей, изложенные в послании этого года. Это ремонт и строительство социальных объектов, диспансеризация, меры поддержки семей с детьми и многие другие. Часть программ реализуется впервые. Большое количество решений, заложенных в послании, реализуются правительством на очень высоком уровне. Однако всегда есть «серые» зоны: там, где глобальная программа не видит каких-то нюансов, не дотянулась до конкретного человека, который должен был получить от нее результат. Мы такие ситуации стараемся выявлять оперативно с правительством и регулировать для того, чтобы никто не остался незамеченным, чтобы всегда справедливость торжествовала», – отметил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

«По поручению главы государства активисты ОНФ в регионах выходят на стройплощадки, встречаются с получателями социальных выплат, проверяют, как органы власти делают свою работу. Важнейший вопрос – своевременное открытие новых и ремонт действующих зданий школ. Так, например, во Владимире завершено строительство новой школы на 1100 мест. В Североморске – на 1200. Активисты Народного фронта контролировали их строительство с самого начала работ в 2019 году. Мы продолжим контролировать ремонт и строительство образовательных учреждений и особое внимание уделим тем объектам, которые находятся на сегодняшний день в аварийном состоянии», – отметил заместитель руководителя Исполкома Народного фронта по региональной работе Артем Бичаев.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева посетила ряд объектов в регионах, в том числе тех, на которые жаловались Президенту. В ходе рабочей поездки в Нижний Новгород Шмелева приехала в МБОУ «Школа № 29», завуч которого обратилась на прямую линию с Владимиром Путиным, рассказав, что подрядчик срывает капитальный ремонт. Она осмотрела школу, выслушала объяснения представителей подрядной фирмы и пообещала, что активисты Народного фронта приедут в конце августа и 1 сентября, чтобы убедиться в завершении ремонта и начале работы школы.

«Сейчас разрабатывается программа капитального ремонта школ на ближайшие пять лет. Тем не менее сам капремонт школ нужно пересматривать и содержательно расширять. Мы говорим про комплексное развитие, – подчеркнула руководитель «Сириуса». – Инфраструктура не может возникнуть на месте плотной застройки, она должна возникать на базе ядра, которое будет развиваться. Тут надо анализировать все потребности, которые есть и у начальной школы, и у молодых семей. Поэтому родительские комитеты и родительские сообщества важны для контроля капремонта и изменения инфраструктуры. При начале такого проекта необходимо начинать учитывать, по каким программам будут учиться дети и работать педагоги».

По ее словам, важно, чтобы муниципалитет выступал квалифицированным контролером и включал ремонт школ в процессы комплексного благоустройства территорий.

Отдельной темой мониторинга поручений стали меры поддержки семей с детьми, в том числе выплаты на школьников к началу учебного года, которые начнутся уже 2 августа. Елена Шмелева подчеркнула, что в этом вопросе критерий только один – «дошла эта помощь или не дошла. Она адресная».

«Активисты ОНФ ежедневно общаются с родителями, с будущими родителями, одинокими и родителями школьников и помогают им разобраться, как оформить те самые выплаты, о которых сказал Президент в своем обращении к Федеральному собранию, – сообщила координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать», председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая. – Сейчас появилось больше вопросов по выплатам для беременных и для одиноких родителей, потому что это выплаты уже ежемесячные. И хоть там заявление подать легко, но сложные критерии оценки нуждаемости, по этим критериям много вопросов. Мы проводим вебинары, проводим эфиры, наши эксперты, активисты в регионах буквально во дворах встречаются с мамочками, которые гуляют с колясками, объясняют, как можно подать заявления на эти выплаты и кому конкретно они положены».

Общественники контролируют и то, как исполняется поручение Президента о диспансеризации населения. В лечебных учреждениях административных центров, малых городов и ФАПах активисты Народного фронта проверяют, действительно ли проводятся ли все положенные исследования; опрашивают руководство предприятий и профсоюзов о мерах, предпринимаемых для привлечения работников к диспансеризации, насколько соблюдается право на предоставление выходного дня; обобщают опыт информирования граждан о диспансеризации.

«Диспансеризация – огромное достижение советской медицины. Она была отлажена, и было всё нормально и хорошо. С 90-х годов она фактически исчезла и только в последнее десятилетие начала потихоньку-потихоньку восстанавливаться, – отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. – У нас на каждом предприятии были свои медсанчасти, государство следило за состоянием здоровья работающих, неработающие тоже проходили диспансеризацию. Сейчас нам надо всё это восстановить. А потом надо организовать систему долечивания или лечения заболеваний, выявленных у населения. Эта система должна быть отлажена, сейчас она только в самом начале. И здорово, что Народный фронт занялся этой проблемой – мы добьемся своего. Надо сделать так, чтоб 100 процентов населения страны и в городах, и в деревнях прошло бы диспансеризацию».

Еще одна важная инициатива, отраженная в послании, на контроле Народного фронта – доплаты в 5 тыс. руб. кураторам групп средних профессиональных образовательных учреждений.

«Когда народные инициативы получают поддержку Президента страны, мы всегда отслеживаем реализацию данной инициативы, – напомнил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич. – Это народная инициатива, она справедливая. Это такая же доплата, которую получают все классные руководители. И мы обязательно будем отслеживать реализацию данного поручения».

Кроме того, в этом году в кратчайшие сроки стартовала беспрецедентная программа по поддержке детского туризма, так называемый детский кешбэк. Как она реализована и все ли желающие смогли воспользоваться такой мерой поддержки от государства, также проверяет Народный фронт.

«При покупке путевки в детский лагерь родители могут вернуть фактически половину ее стоимости. Поскольку к моменту запуска программы часть родителей уже приобрели путевки для своих детей, то компенсация им в таком случае не полагалась. Народный фронт получил много обращений от граждан о том, что это несправедливо. Мы провели огромную работу с правительством РФ, и во исполнение поручения Президента были организованы выплаты для всех родителей, которые приобрели путевки для своих детей в этом году», – сообщил координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России», эксперт ОНФ Денис Полунчуков.