МыВместе: В Сыктывкаре активисты Народного фронта доставили лекарства переболевшим ковидом пожилым супругам

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми в рамках акции взаимопомощи #МыВместе оказали помощь жителям Сыктывкара, пожилым инвалидам, которым уже за 70 лет – Надежде и Игорю Вишневским. Они недавно переболели новой коронавирусной инфекцией, и им понадобилась помощь с доставкой лекарств.

Вишневские заболели новой коронавирусной инфекцией практически в один день. Медики среагировали оперативно: их положили в главный ковидный госпиталь региона – Коми республиканскую клиническую больницу. Болезнь у супругов протекала непросто – им понадобилась кислородная терапия. Но в итоге врачи и медсестры спасли жизни пожилых инвалидов. После полного курса лечения они были выписаны домой. Врачи также прописали необходимые лекарства от хронических болезней и восстановления после ковида. Но именно в этом момент, уже дома, супруги столкнулись с серьезной проблемой — инвалиды, ослабленные после перенесенной инфекции, не могли дойти до аптеки. Скромные пожилые люди просто решили подождать, когда у них появится больше сил, чтобы самим сходить за лекарствами в аптеку. В разговоре по телефону о ситуации с лекарствами узнала их дочь Александра, которая живет в Москве. Женщина незамедлительно обратилась за помощью к волонтерам – участникам акции взаимопомощи в период пандемии #МыВместе.

Александра позвонила в Народный фронт в Коми и рассказала о проблеме. Активисты ОНФ оперативно включились в работу. По указанному телефону и адресу они связались с Вишневскими, взяли у супругов рецепты, в том числе льготные, и приобрели необходимые лекарства. Препараты со всеми мерами предосторожности общественники доставили и передали пожилым людям.

«Спасибо большое! Даже не думали, что все будет сделано так оперативно. Все очень хорошо. Молодцы ребята! Видим настоящую заботу», — поблагодарила Надежда Вишневская общественников.

«Акция взаимопомощи #МыВместе была запущена весной 2020 года – сразу, когда в стране началась пандемия новой коронавирусной инфекции. Общественники, волонтеры, представители предпринимательского сообщества в рамках акции оказали помощь тысячам пожилых граждан, малоимущим, а также медикам на территории всех муниципальных образований региона: лекарствами, бесплатными продуктовыми наборами, средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, антисептиками. Пандемия еще продолжается, и помощь общественников и волонтеров тоже будет продолжаться», — прокомментировала участник акции #МыВместе, сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в Коми Ольга Федулова.