Мониторинг ОНФ: В Коми в селе Небдино строительство ФАПа находится в завершающей фазе

Общероссийский народный фронт в Коми продолжает мониторинг строительства фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в республике. Одной из точек общественного контроля с помощью неравнодушных жителей является возведение нового медицинского объекта в селе Небдино Корткеросского района.

Глава Коми Владимир Уйба побывал в Корткеросском районе и заявил, что строительство сельских ФАПов идет в регионе по плану – к концу года все они будут построены. В Небдино общественники проверили это с помощью местных жителей. Оказалось, ФАП действительно находится в активной стадии строительства.

Активисты ОНФ в Коми сообщили, что само здание ФАПа уже возведено, идут активные работы по отделке и монтажу коммуникаций.

«Основные работы уже сделаны. Главное, чтобы на этом этапе они не застопорились», — пояснили общественники.

Напомним, по скорректированному плану сборка и ввод в действие всех новых ФАПов и врачебных амбулаторий в Коми должны быть завершены в 2021 г. Общественники констатировали, что пока этот план выдерживается. ОНФ в Коми продолжит мониторинг.