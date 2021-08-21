«Молодежка ОНФ» поддержит волонтерский проект по повышению цифровой грамотности для пенсионеров

Перспективы совместной работы и успешные социальные практики сегодня обсудили участники команды «Молодежка ОНФ», корпоративные волонтеры Юго-Восточной железной дороги ОАО «РЖД» и представители благотворительного фонда «Почет».

Все участники встречи с начала пандемии коронавируса активно помогали пожилым жителям страны в рамках акции #МыВместе. Такая работа продолжается и по сей день, но у каждого объединения выделились дополнительно свои направления.

Так, в Воронежской области и ряде регионов волонтеры ОАО «РЖД» и благотворительный фонд «Почет» успешно реализуют проект по повышению уровня цифровой грамотности ветеранов-железнодорожников. Но для того чтобы расширить его географию и количество обученных пенсионеров, нужна помощь и поддержка других добровольцев. Об этом рассказал один из кураторов корпоративной волонтерской деятельности ОАО «РЖД», сотрудник HR-блока Юго-Восточной железной дороги Игорь Никитин.

«Наш проект постепенно выходит за рамки корпоративного волонтерства. Если изначально он был направлен на сотрудников ОАО «РЖД», вышедших на пенсию, то сегодня к нам стали поступать заявки и от пожилых людей, не связанных с железными дорогами, которые узнали об этом проекте и захотели поучаствовать. Мы знаем о том, как ребята из «Молодежки ОНФ» работают в Воронежской области и других регионах, поэтому обратились к Игорю Юрьевичу с предложением посотрудничать», – рассказал Игорь Никитин.

Как добавил заместитель начальника отдела развития благотворительного фонда «Почет» Василий Бережных, курсы компьютерной грамотности для неработающих пенсионеров железнодорожного транспорта фонд и РЖД проводят с 2016 г. С 2019 г. он проходит по методике «Азбука Интернета», разработанной ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России специально для людей старшего возраста.

Для «Молодежки ОНФ» тема обучения пожилых людей компьютерной грамотности – не новая. Практически во всех регионах страны у команды есть подшефные пенсионеры, которым добровольцы помогают с освоением современных технологий.

«Просьбы наших подшефных далеко не всегда связаны с бытовыми проблемами. Например, сейчас команда Ненецкого автономного округа помогает Татьяне Николаевне Зуевой запустить образовательный проект. Врач по профессии, она решила организовать бесплатный информационный ресурс для населения, который будет включать советы по профилактике заболеваний и соблюдению мер безопасности. Наши ребята учат пенсионерку пользоваться онлайн-сервисами. Поэтому, как работать с пожилыми людьми в этом плане, мы знаем и, главное, умеем. Готовы включиться и в этот проект», – резюмировал член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.