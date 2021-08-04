КТО КОГО? Эксперт Народного фронта рассказала о новом способе «развода» россиян

«Троллинг мошенников становится национальным развлечением, – заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. – В Сети есть множество публикаций и видео с такими беседами, но такое поведение людей может обернуться для них серьезными неприятностями и потерей денег».

По данным ОНФ, 90% работоспособного населения страны минимум однажды столкнулись с телефонным мошенничеством. «Мошенники откровенно достали людей», – отмечает Лазарева.

В ответ на действия злоумышленников потенциальные жертвы начинают намеренно затягивать разговор и подыгрывать, записывая беседу на видео, не подозревая, что на другом конце провода их тоже анализируют. Злоумышленники всегда дополняют свои записи комментариями, пометками и на этой основе совершенствуют свои скрипты и методы.

«Например, злоумышленник звонит жертве и записывает весь разговор. При этом, даже если жертва его троллит, мошенник делает вид, что сам «ведется», чтобы запись была максимально насыщена. Позже в мессенджеры жертве присылается уже смонтированная запись якобы телефонного разговора, которая может своим сюжетом скомпрометировать жертву», – предупреждает Евгения Лазарева.

Вместе со смонтированной записью жертва получает сообщение с суммой выкупа. Если он отказывается удовлетворять требования, то злоумышленники угрожают отправить эту запись близким, работодателям, партнерам и так далее.

В целях сохранения неприкосновенности личной жизни люди редко обращаются по таким вопросам в полицию, а некоторым просто неудобно признаваться в том, что они стали жертвами «развода».

С помощью мониторингов открытых источников специалистами команды проекта ОНФ «За права заемщиков» были выявлены случаи, когда мошенникам удавалось с помощью поддельных записей телефонных разговоров довольно длительное время шантажировать своих жертв и выуживать крупные суммы несколькими траншами. По словам Евгении Лазаревой, такие случаи пока не носят массовый характер, но чем больше их будет, тем шире эта практика будет распространяться. И в перспективе может стать серьезной угрозой.

Она рекомендует не отыгрываться на мошенниках их же методами, а проигнорировать голос в трубке и как можно быстрее закончить разговор: «С ними лучше не вступать в диалог, а заблокировать номер и сдать его в «Мошеловку», полицию, Банк России и занести во всевозможные базы, аккумулирующие сведения о попытках мошеннических атак».