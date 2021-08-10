«Хорошие деньги» или бесплатный сыр в мышеловке

На микрофинансовом рынке несмотря продолжают выявлять нарушения. На этот раз столичные микрокредитные организации оказались замешанными в «серых схемах» московского частного кредитора Ильи Маслова о деятельности которого неоднократно говорилось в СМИ. Более десяти лет он и его брат Павел Маслов, представляясь «кредиторами, которые готовы войти в положение тех, кому отказано в банковских кредитах» выдавали кредиты, после чего кредиторы пропадали, из-за чего должники не могли платить им вовремя. После определенного срока Масловы возвращались и забирали квартиры и дома, мотивируя это просрочкой по возврату займа. Адвокат потерпевших рассказала, что от действий мошенников пострадали более 180 заемщиков. Для этого они с помощью своих ближайших родственников создали несколько компаний, которые специализировались на выдаче микрозаймов. Заемщики приходили в эти организации за микрозаймами, им отказывали. Но тут же говорили, что деньги получить все-таки можно – и есть некий инвестор Маслов, который готов «войти в положение». В сентябре 2016 года они создали ООО «Микрокредитная компания «Формула Займа», которая уже к следующему году стала «Формулой Процента». Долями в уставном капитале этой компании владели Маслов и его отец Геннадий Маслов. В 2020 году у этой компании отобрали лицензию на микрокредитование.

Другая компания – ООО «Микрокредитная компания «Хорошие деньги» – была создана в марте 2020 года. Ее гендиректором является бывший топ-менеджер ООО МКК «Лига денег» Денис Ерофеев имевший отношение к скандальной истории «черных коллекторов» в Твери. В этой компании долей у братьев Масловых и их отца нет. Зато 20% «Хороших денег» принадлежит супруге Павла Маслова – Ольге Масловой. Не так давно налоговая служба внесла в ЕГРЮЛ пометку о недостоверности сведений относительно этой компании.

«Этой деятельностью мошенники занимаются более десяти лет. Почему они остаются безнаказанными, я не могу сказать. Со слов Ильи Маслова, у них есть связи», –говорит Ирина Дейнеко, адвокат потерпевших.

В середине 2021 года столичное МВД сообщило о возбуждении в отношении «неустановленных лиц» уголовных дел по статье о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по заявлениям четырех обманутых заемщиков. По словам Дейнеко, сейчас дела объединены в одно, по ним проводятся следственные действия.

По информации m24.ru