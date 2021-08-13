Информация для собственников индивидуальных гаражей, подключенных к тепловым сетям Интинской ТЭЦ.





Акционерное Общество "Коми энергосбытовая компания", как агент ПАО "Т Плюс", уведомляет о том, что подключение теплоснабжения индивидуальных гаражей в отопительный период 2021-2022 годов будет производиться только после выполнения установленных требований нормативно-технической документации и законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения. Собственникам индивидуальных гаражей необходимо выполнить установку прибора учета тепловой энергии, элеваторного узла, а также провести мероприятия по подготовке теплопотребляющих установок к отопительному периоду и другое. Для урегулирования вопроса по подключению теплоснабжения гаражей, можно обратиться по телефонам 6-47-23, 6-29-10 или по адресу ул. Кирова 36а, кабинет № 30.

Обращаем Ваше внимание на то, что все вопросы по подключению теплоснабжения гаражей будут рассматриваться только при наличии правоустанавливающих документов.