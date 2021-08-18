Информационная программа «Новости» от 17.08.2021.
00:00 Выпуск
00:53 Обстановка в оздоровительном лагере Анапы, в котором отдыхают интинские дети — стабильная.
05:48 Ежегодно на придомовых территориях округа появляются современные спортивные комплексы.
09:54 В республике стартовал конкурс профессионального мастерства среди педагогов "Классный классный".
10:55 Как зарегистрировать права на недвижимость?
21:00 К 100-летию Республики Коми в центральной библиотеке открылась творческая выставка.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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