Информационная программа «Новости» от 17.08.2021.





00:00 Выпуск

00:53 Обстановка в оздоровительном лагере Анапы, в котором отдыхают интинские дети — стабильная.

05:48 Ежегодно на придомовых территориях округа появляются современные спортивные комплексы.

09:54 В республике стартовал конкурс профессионального мастерства среди педагогов "Классный классный".

10:55 Как зарегистрировать права на недвижимость?

21:00 К 100-летию Республики Коми в центральной библиотеке открылась творческая выставка.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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