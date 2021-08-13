Информационная программа «Новости» от 12.08.2021.





00:00 Выпуск

00:57 Заняться бизнесом или построить дом? Интинские семьи подают заявки на получение бесплатных земельных участков на территории Округа.

04:25 Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал граждан не откладывать вакцинацию против коронавирусной инфекции, чтобы сохранить своё здоровье и жизнь.

06:04 Интинские врачи приглашают всех жителей Округа, кто еще не сделал прививку, на вакцинацию.

07:40 Интинские подростки предпочитают проводить свободное время с пользой. Юные патриоты благоустраивают город.

12:20 В Коми наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий.

16:27 Информация для собственников индивидуальных гаражей, подключенных к тепловым сетям Интинской ТЭЦ.

17:48 Популяризация и развитие национальной и этнической моды народов, проживающих в Республике Коми. Жители Приполярья участвуют в конкурсе, демонстрируя национальные костюмы.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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