Информационная программа «Новости» от 12.08.2021.
00:00 Выпуск
00:57 Заняться бизнесом или построить дом? Интинские семьи подают заявки на получение бесплатных земельных участков на территории Округа.
04:25 Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал граждан не откладывать вакцинацию против коронавирусной инфекции, чтобы сохранить своё здоровье и жизнь.
06:04 Интинские врачи приглашают всех жителей Округа, кто еще не сделал прививку, на вакцинацию.
07:40 Интинские подростки предпочитают проводить свободное время с пользой. Юные патриоты благоустраивают город.
12:20 В Коми наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий.
16:27 Информация для собственников индивидуальных гаражей, подключенных к тепловым сетям Интинской ТЭЦ.
17:48 Популяризация и развитие национальной и этнической моды народов, проживающих в Республике Коми. Жители Приполярья участвуют в конкурсе, демонстрируя национальные костюмы.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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