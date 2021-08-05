Глава Коми Владимир Уйба оказал первую помощь водителю, пострадавшему в ДТП





Авария произошла накануне вечером, на 36 километре Вогваздино – Яренск. Водитель «НИВЫ» не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. В тот момент по трассе проезжал картеж – Владимир Уйба возвращался из рабочей поездки по Усть-Вымскому району. Заметив аварию, машины остановились и первую помощь пострадавшему водителю, которого зажала в салоне, оказал лично Глава Республики. Позже на место прибыли спасатели и медики, у пострадавшего водителя «НИВЫ» диагностирвоали различные травмы. От госпитализации он отказался.