«Добро пожаловать домой!»: «Молодежка ОНФ» приветствует олимпийцев в Москве и регионах

Участники команд «Молодежка ОНФ» и #PutinTeam вместе с жителями и гостями столицы, болельщиками и родными поприветствовали спортсменов Олимпиады в Токио на Красной площади, где прошли торжественная встреча сборной и чествование команды.

«Наша команда была вместе со спортсменами на протяжении всей Олимпиады. Мы следили за соревнованиями через экраны ТВ и телефонов, вместе болели и переживали, радовались и плакали. «Молодежка ОНФ» встретила каждого олимпийца, вернувшегося домой. И неважно, приехал он с медалью или без. Для нас все спортсмены – герои и чемпионы. Ребята бились, несмотря на травмы, психологическое давление и судейские несправедливости. Я поздравляю наших чемпионов с отличным выступлением в Токио и от всей большой команды «Молодежки ОНФ» говорю: «Спасибо! Добро пожаловать домой!» – сказал член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Вчера участники «Молодежки ОНФ» встречали героев в разных точках Москвы. По всему маршруту от аэропорта к Васильевскому спуску олимпийцы проехали на втором открытом этаже автобусов. Поэтому каждый желающий смог лично поприветствовать спортсменов.

В столице встречали олимпийцев празднично украшенные фасады многоэтажек. Народный фронт и медиахолдинг MAER поздравили героев спорта, разместив благодарность более чем на 100 московских диджитал-экранах.

Сегодня, после торжественной встречи в Москве, многие олимпийцы возвращаются в свои регионы. Там их также приветствуют участники команд «Молодежка ОНФ» и #PutinTeam. Сегодня ночью с ростовыми куклами и шоу с барабанами встретили в челябинском аэропорту трех ватерполисток клуба «Динамо-Уралочка».

«Нашим девчатам, занявшим четвертое место, мы устроили по-настоящему чемпионский прием. Также сегодня ночью в Челябинск вернулись участник Олимпийских игр в Токио по легкой атлетике Василий Мизинов и его тренер Елена Сайко. Их тоже встречали наша команда, родные, близкие и представители минспорта. Мы гордимся нашими спортсменами», – поделилась участница команды «Молодежка ОНФ» в Челябинской области Ирина Семенова.

Олимпиада-2020 в Токио стартовала 23 июля 2021 г. и продлилась до 8 августа. Команда Олимпийского комитета России завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.