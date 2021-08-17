Более 65 тонн мусора собрала «Молодежка ОНФ» на Таймыре и в ЯНАО за первую смену работы в проекте «Чистая Арктика»

Первая смена «Молодежки ОНФ» завершила работу на полуострове Таймыр и на побережье Карского моря ЯНАО в рамках проекта «Чистая Арктика». В течение почти двух недель добровольцы расчищали арктические территории. Всего за это время было собрано более 65 т металлических отходов и прочего мусора.

«Более 6 гектаров площади расчистили участники команды на полуострове Таймыр и на Ямале за неполные две недели. Для уборки мусора, который копился на арктических территориях десятилетиями, потребуется не один год. Поэтому можно сказать, что это только начало большой работы. Завершилась первая смена, но не участие «Молодежки ОНФ» в рамках проекта «Чистая Арктика», – отметил член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

На полуострове Ямал участники команды собрали более 20 т металлолома. В поселке Харасавэй добровольцы «Молодежки ОНФ» убрали 43 кубометра горючих отходов и 21,5 т металлолома. Итогами работы участники команды поделились с врио замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Дмитрием Кобылкиным. Дискуссия прошла в формате видеомоста в рамках экомарафона «Дни зеленых действий» и проекта «Чистая Арктика». Ребята внесли свои предложения в «зеленый» блок народной программы. В настоящее время в столице Ямала обсуждается создание современной инфраструктуры мусоропереработки.

Участники команды рассказали, что непривычным на Севере оказалось все: условия полярного дня, дикие обитатели побережья Арктики – медведи и пингвины, а также отсутствие интернета.

«Мобильная связь есть, но интернета нет почти нигде. Чтобы отправить одно сообщение, нужно колоссальное количество времени! И в первый вечер, когда мы с ребятами обсудили уже все возможные темы, я с радостью обнаружил, что у меня в телефоне закачаны две книги. «Поющие в терновнике» Маккалоу и небольшая повесть «Голод» Кнута Гамсуна о проблемах молодого писателя. Сейчас как раз дочитываю «Голод» – очень интересная книга. А еще я стал реже заходить в соцсети, из-за этого появилось ощущение, что в мыслях как будто стало тише», – поделился впечатлениями от поездки участник «Молодежки ОНФ» из Ставропольского края Кирилл Солдатов. Он приехал на Ямал сразу после возвращения из Крыма, где помогал местным жителям справиться с последствиями наводнения.

Участник команды «Молодежка ОНФ» из Республики Татарстан Александр Игошин работал на полуострове Таймыр. Он также приехал на Север сразу после командировки в Крым. «Если в Крыму мы точечно работали с людьми, то здесь трудились для жителей страны в целом. Пусть даже люди не всегда ощущают этого, но экология – одна из основ России и наше общее достояние. В Арктике мы с командой очищали побережье реки Енисей и ручей Пшеничный от металла и прочего мусора. Там были тяжелые металлоконструкции, которые удавалось поднять только благодаря общим усилиям и стараниям – плечом к плечу, чувствуя товарища рядом. Когда есть команда – тогда будет и результат», – уверен Александр Игошин.

На Таймыре добровольцы очищали как береговую зону, так и водные объекты. Основная работа проходила на берегу реки Енисей и территории двух ручьев – Пшеничного и Старо-Левинского (в гор. Дудинке). Здесь добровольцы расчистили 4,4 га площади и собрали 44 т металла. За работу команду поблагодарил глава Таймырского Долгано-Ненецкого района Евгений Вершинин. Он вручил участникам «Молодежки ОНФ» благодарственные письма.