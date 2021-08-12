Активисты ОНФ в Коми обратили внимание властей Сыктывкара на опасный путь детей в школу № 24

Общероссийский народный фронт в Коми продолжает мониторинг «Дорога в школу», направленный на повышение безопасности детей на пути в учебные заведения. В ходе рейда общественники зафиксировали опасное состояние пешеходной зоны на маршруте, ведущем к школе № 24 в Сыктывкаре, и обратились к властям города.

Ненадлежащая дорога проходит внутри многоэтажной жилой застройки на улице Морозова в районе домов № 141, 143, 145, 147, 151, 163, 167 и 169. На этой дороге нет пешеходной зоны, отсутствуют тротуары, нет ограждений, все обочины заняты бесконтрольными парковками автотранспорта, сами обочины разбиты. Ситуация весьма удручающая и небезопасная, между тем в этом районе и по этой дороге в школу направляются очень много детей, отметили общественники.

После рейда активисты ОНФ в Коми направили обращение в администрацию города с просьбой рассмотреть вопрос о включении строительства пешеходных зон и тротуаров на этом пути в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Дело в том, что эта дорога и обочины расположены на общественной территории внутри жилого комплекса.

«Попросили администрацию города особо обратить внимание именно на то, что это общественная территория. Кстати, асфальтовое полотно для автомобилей на этой дороге было ранее отремонтировано именно по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», а вот про тротуары, обочины и безопасность пешеходов забыли. Мы попросили местные власти исправить эту ситуацию», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Республике Коми Валентина Анфилатова.

В июне 2021 г. Республику Коми посетили эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ и представители Проектной дирекции Минстроя России для проверки благоустройства городской среды. Участники отметили ненадлежащий уровень содержания общественных и дворовых территорий в Сыктывкаре, Эжве, Сосногорске, Корткеросе, Сторожевске и частично в Емве. Муниципальным образованиям поручено обеспечить передачу территорий на текущее содержание ответственным лицам и специализированным организациям.

«В рамках ежегодной акции «Дорога в школу» этот вопрос активисты ОНФ в Коми тоже взяли на дополнительный контроль, так как общественные и дворовые территорий почти всегда являются и дорогами детей в учебные заведения», – добавила Анфилатова.

Напомним, в августе 2021 г. эксперты регионального отделения ОНФ в ходе рейда, проведенного по сигналу граждан, зафиксировали опасное состояние дороги на пути детей из жилого комплекса на улице Кутузова, 5, в школу № 7. Общественники также направили обращение властям.