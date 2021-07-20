Жители Ухты составили рейтинг опасных лестниц к соцучреждениям: первое место — дорога в роддом

Эксперты Общероссийского народного фронта в Коми по итогам мониторинга составили рейтинг самых потенциально опасных лестниц на общественных территориях в Ухте и обратились к местным и региональным властям для исправления ситуации. Как оказалось, разбитые лестницы ведут к дому культуры, детским садам, школам. Но самым опасным оказалось лестничное сооружение, ведущее к Ухтинскому межтерриториальному родильному дому.

По мнению общественников, лестница вполне может использоваться как настоящая полоса препятствий.

«На этой лестнице даже альпинисты со специальным оборудованием с трудом могут пробраться без рисков, что же говорить о простых граждан, тем более беременных! Конструкция выглядит так, словной после бомбежки. Невооруженным взглядом видно, что лестница вообще никогда не ремонтировалась. Удручающая картина. Понятны поэтому боль и опасения жителей Ухты», — прокомментировал эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми Максим Майер.

Местные жители сообщили, что об этой лестнице в Сети пишут уже два или три года, но дело не сдвигается с мертвой точки.

«Похоже те, кто может отремонтировать ее, не видят, не слышат, не читают просьбы людей и не ходят по этой лестнице», — посетовали граждане.

Давно бьют тревогу граждане по причине плачевного состояния и других лестничных объектов в городе. Терпение горожан лопнуло в июле 2021 г. — они стали собирать подписи под петицией к властям. За поддержкой люди также обратились в Народный фронт.

По итогам рейдов общественники составили антирейтинг лестниц в Ухте. Самая опасная – это лестница на улице Советской, которая ведет к роддому. Далее по списку еще семь строений на этой же улице, в том числе ведущие к дому культуры и школе № 21, шесть ненормативных лестниц на проспекте Ленина, среди них — к детским садам №5 и № 55, пять лестничных сооружений на проспекте Космонавтов – в том числе к детскому саду №94, две лестницы в Пионергорском проезде у домов №3 и №4 и лестница на улице Интернациональной, у дома №34.

По итогам мониторинга общественники направили обращения в администрацию Ухты и министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми с просьбой организовать ремонт опасных для людей объектов инфраструктуры.

«Ситуация с состоянием лестниц в Ухте уже вызывает социальное напряжение. Это не на пустом месте. На объектах общественной инфраструктуры действительно можно покалечиться, о зимнем периоде и говорить нечего – просто страшно. В обращении в органы власти особо обратили внимание на то, что ненормативные участки, в том числе, находятся на школьных маршрутах. В интересах властей пойти навстречу чаяниям людей и принять все незамедлительные меры по ремонту опасных лестниц. Ситуацию берем на контроль и продолжим мониторинговую работу по этому вопросу», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ Ольга Федулова.