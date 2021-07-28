Все дети разные, все дети равные!

Народный фронт пригласил всех детей с игровой площадки, где 26 июля произошел конфликт, принять участие в совместном досуге в новом реабилитационном центре адаптивной верховой езды «Новополье».

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь, выступая на пресс-конференции по случаю назначенного на 6 августа открытия уникального в масштабах России реабилитационного центра адаптивной верховой езды для детей с ограниченными возможностями здоровья в конном клубе «Новополье», коснулся получившей недавно большой резонанс истории.

26 июля на детской площадке произошел конфликт из-за того, что одна из местных жительниц попыталась прогнать детей с особенностями развития с общей игровой зоны во дворе жилого комплекса. На территории того же комплекса располагается некоммерческая организация – Центр инклюзивных проектов «Какая разница», воспитанники которой, по словам местной жительницы, напугали ее внучку.

Рябоконь рассказал, что возникновение таких конфликтов недопустимо, и о том, что собирается предпринять Народный фронт: «У нас есть предварительная договоренность с центром «Новополье» об организации совместного досугового мероприятия для воспитанников некоммерческой организации «Какая разница» и желающих «обычных» детей. Тем самым инклюзивность будет показана в том виде, в котором она и должна существовать».

Рябоконь отметил, что планирует встретиться представителями управляющей компании жилого комплекса, на территории которого произошел инцидент, и проговорить, как может быть улучшена доступность среды на территории квартала, чтобы всем детям было удобно и гулять, и играть.