Возложение цветов в День ветеранов боевых действий





Владимир Уйба почтил память жителей Коми, погибших в войнах и вооружённых конфликтах.

Сегодня, 1 июля, в Республике Коми отмечается День ветеранов боевых действий. В эту памятную дату глава республики возложил цветы к мемориалам «Вечная слава» и «Скорбящий воин».

День ветеранов боевых действий установлен Указом Главы Республики Коми в целях признания заслуг жителей Республики Коми, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств после 1945 года. С такой инициативой выступил республиканский актив общественных организаций «Российский Союз ветеранов Афганистана», «Союз десантников», «Офицеры России», «Боевое братство», с которым Владимир Уйба встречался в феврале этого года.

В Коми проживает 11 177 ветеранов боевых действий. Республика стала третьим регионом России, после Ненецкого автономного округа и Удмуртской Республики, где День ветеранов боевых действий отмечается официально. Новый праздник является рабочим днём.

https://rkomi.ru/news/1030