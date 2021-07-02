



Спрос рождает предложение. В Сыктывкаре запустили дополнительный вечерний рейс по Эжвинскому 54-ому маршруту. Он курсирует – с семи до восьми часов вечера. Доп.единицу ввели по многочисленным обращениям граждан. Пассажиры жаловались на переполненные автобусы и невыносимую духоту в салонах. Специалисты администрации Сыктывкара и перевозчика провели мониторинг и выяснили, что потребность в дополнительном рейсе действительно есть. Перевозчик пошел на уступки и за собственный счет ввел не «лишний» маршрут.