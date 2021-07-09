В любви и на войне все средства хороши





Эту крылатую фразу итальянского мыслителя Маккиавели в Ухте восприняли черезчур буквально. Призывая носить медицинские маски, местное Управление по делам ГОиЧС на страничке единой диспетчерской службы ухтинской мэрии разместило вот такую агитку, цитирую: «Носите маски. Похороны в Ухте стоят от 10 тысяч рублей. Надеть маску ничего не стоит» — конец цитаты. После шквала комментариев в соцсетях, картинку удалили. Однако другие остались: вот, например: «Вакцинируйся, чтобы мы могли устроить в Ухте новый концерт с салютом», «Вакцинируйся, чтобы я могла видеть, как моя внучка взрослеет». Или еще один шедевр креатива: «Наденьте маску. Присоединяйтесь к супергероям, спасающим Ухту от коронавируса». Что ж, задумка хороша, но исполнение хромает.