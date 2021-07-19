В детсадах и школах столицы Коми увеличивается количество вакцинированных сотрудников





Об этом сообщили в мэрии на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. Из 4 191 сотрудника 800 привились, 330 работников имеют официальные медотводы от вакцинации, 440 переболели. Остальные — в очереди на вакцинацию на конец июля и август. По словам главврача Сыктывкарской поликлиники № 3 Натальи Сухоруковой, постоянный медотвод касается только тех людей, у кого есть серьезные хронические заболевания, подтвержденные справкой и заверенные иммунологической комиссией.