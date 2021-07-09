В деревню на рыбалку / Рыбалка на спиннинг / Тестируем новые силиконовые приманки

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друзья всем привет. сегодня мы получили посылку с силиконовыми приманками. и решили поехать в деревню на рыбалку. как вы догадались рыбалка будет проходить на спиннинг и цель рыбалки протестировать силиконовые приманки. деревня находится не далеко от города. в рыбалку на спиннинг я влюбился давно так как на мой взгляд это самая универсальная снасть для рыбной ловли. ну а какая у нас получилась рыбалка вы увидите в ролике. всем приятного просмотра и нхнч на ваших водоемах.

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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