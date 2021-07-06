Сохранение грунтовых автомобильных дорог в Коми возможно при транспортировке древесины по рекам





Об этом заявил Глава Коми Владимир Уйба после обращения к нему общественного совета Усть-Куломского района. Жители подняли проблему с маршрутом «Нижний Воч – Усть-Кулом» — единственную дорогу разрушают лесовозы. Жители не могут выехать из поселков, работа экстренных служб затруднена. Подобная ситуация складывается и в других муниципалитетах Коми. По словам руководителя региона, последние годы показали, что водители нагружают лесовозный транспорт сверх нормативов. К тому же не соблюдают сезонные ограничения, вводимые для большегрузов. При этом обязать нарушителей взять на себя ремонт «убиваемых» ими дорог с правовых позиций невозможно.