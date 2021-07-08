



Должны расти в Австрии, а оказались в Сыктывкарской детской больнице. Резонансная история о годовалых близняшках прогремела в федеральных СМИ. Малышки родились в Санкт-Петербурге по программе суррогатного материнства. Биологический отец — гражданин Австрии, должен был забрать двух девочек после рождения к себе на родину. Но что-то пошло не так. Суррогатная мать с детьми вернулась домой в Сыктывкар и передала их местным органам опеки. Как желанные близняшки остались без родителей и главное, что их ждет дальше?