ПРЯМОЙ ЭФИР
🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker , ссылка на песню иногда не проходит в окне медиа, дублируйте её пожалуйста в текстовое сообщение.
🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает
🔴 https://donatepay.ru/d/61035
🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)
✔️ Привет изподвыподверта 99 руб.
✔️ Рассказать историю из жизни 99 руб.
✔️ Песня 130 руб (песня без мата), одну и ту же песню ставим не больше двух раз за прямой эфир.
✔️ Сигна 150 руб. (имена, ники без похабщины)
✔️ Запись в тетрадь Клюкера не более 3-х слов, не мат, не оскорбления. 150 руб.
✔️ Караоке 200 руб.
✔️ Выпить за ваше здоровье чашечку кофе(не более 3-х за стрим) 200 руб.
✔️ Танец 250 руб. (песня без мата)
✔️ Большая сигна 300 руб. (имена, ники без похабщины)
✔️ Зажечь свечу с добрыми пожеланиям 500 руб.
✔️ Бег на месте 5 минут 300 руб. (не более часа за стрим)
✔️ Отжимание 10 раз 300 руб. (2 раза за стрим или предварительно спросите)
✔️ Реклама вашего канала на стриме 300 руб.
✔️ Поставить свечку в церкви за вас или кого-либо с видеоотчётом 1000 руб.
✔️ Вести эфир с глазами мишки Панды 1 час 1000 руб. (разукраска лица)
✔️ Вести эфир со ртом как у Джокера 1 час 1000 руб. (разукраска лица)
✔️ Вылить на голову 0,5 литра подсолнечного масла 1500 руб.
✔️ Высыпать на голову 3 стакана муки 1500 руб.
✔️ Разбить 10 яиц об голову 1500 руб.
✔️ Порвать на себе футболку 2000 руб.
✔️ Нанести на лицо горизонтальные йодовые Нанести на лицо вертикальные йодовые полоски 3000 руб.
😊Лопнуть шарик с номером задания 300 руб.
——ЗАДАНИЯ:
1. Вести стрим 5 минут с высунытым языком.
2. Зажечь свечу в честь донатера.
3. Караоке от чата.
4. Выпить 3 яйца
5. Зрителю 300 руб. на телефон.
6. Разукрасить лицо гуашью.
7. Медленный танец с подушкой.
8. Зрители заказывают танец.
9. Плавать 5 минут на полу.
10. Большая сигна донатеру.
11. Большая сигна зрителю.
12. Дегустация нового продукта.
13. С тостом в честь донатера выпить по баночку безалкогольного пива.
14. ОСТРЫЙ ЧЕЛОВЕК (прикрепляются ножи к рукам 4 ножа, к ногам 2 ножа и я хожу по кругу 5 минут, со словами: Я ОСТРЫЙ ЧЕЛОВЕК)
15. Дегустация нового напитка или чая.
16. Джон выбирает яйцо и бьёт об голову себе (два яйца на выбор одно сырое, одно варёное).
17. Сидеть с прищепками на ушах и носу 5 минут.
18. Держать во рту зубную пасту 5 минут.
19. Съесть ложку горчицы.
20. Съесть ложку хрена.
⚠️ Модерация: уважайте друг друга в чате, что бы всё было хорошо. Нарушители удаляются, если модератор не увидел нарушения, предоставляйте скриншоты, адрес klyuker@gmail.com
😎 В чате могут дать бан за:
🔸Ненормативную лексику
🔸Рекламу
🔸Оскорбления
🔸Спам
🔸Политику.
🔸Разжигание скандалов.
⚠️ПОЧЕМУ ГРИБАБАС БОЛЕЕ НЕ УЧАСТВУЕТ В СТРИМАХ: У Грибабаса иногда бывают проблемы со здоровьем и эти ситуации так же случаются и на прямых эфирах, плюс есть хейт, который закрепился вокруг Грибабаса. И по жалобам некоторых зрителей, органы опеки запретили участвовать в видеосъёмках Тони Грибабасу.
#клюкер #стрим