Прямой эфир Джон Клюкер ОБЩЕНИЕ-ПЕЧЕНИЕ 😊





🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker

🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает

🔴 https://donatepay.ru/d/61035

🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)

70 Голосовое сообщение

100 Караоке

150 Песня (песня без мата)

150 Сигна (имена, ники без похабщины)

300 Дегустация нового продукта.

300 Дегустация нового напитка или чая.

500 Зажечь свечу с добрыми пожеланиями