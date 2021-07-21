ОНФ в Коми принял участие в десанте для изучения последствий нефтеразлива на реке Колва

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми побывали на месте ликвидации нефтеразлива на Ошском нефтяном месторождении на территории Ненецкого автономного круга (НАО) и на пострадавшей от аварии реке Колва в Республике Коми. Поездка состоялась в составе десанта депутатов Государственного Совета Коми.

«ОНФ в Коми продолжает следить за ситуацией с нефтеразливом на Колве. Сейчас нам важно не механическое взыскание штрафов по возбужденным административным делам, нам важно, чтобы в рамках рассмотрения дел были приняты эффективные меры по устранению последствий случившейся аварии!», — прокомментировала общественный экологический инспектор при Росприроднадзоре, член регионального штаба ОНФ, депутат Государственного совета Республики Коми Елена Иванова.

Она рассказала, что участники десанта внимательно посмотрели берега реки Колва. Общественники отметили, что со стороны компании «Лукойл» проведена большая работа по очистке почв и реки. На сегодняшний день порядка 200 человек продолжают очистительные работы. По завершении всех работ компетентная комиссия будет принимать решение по ликвидации всех последствий. На месте разлива работы до сих пор проводятся, срок завершения работ — 15 августа 2021 года.

«Десант оценил работу как удовлетворительную. Однако обозначенный срок их завершения — 15 августа — берем на общественный и депутатский контроль», — отметила Иванова.

Напомним, в мае 2021 г. в МЧС России по Коми сообщили об обнаружении радужной пленки на реке в 130 км от Усинска. В Усинском, Ижемском и Усть-Цилемском районах республики был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Авария произошла на внутрипромысловом нефтепроводе ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Ошского месторождения нефти в НАО недалеко от границы с Коми. По официальным данным, вылилось около 90 тонн нефтесодержащей жидкости, 9 тонн попали в реку Колва, которая течет по территории Республики Коми и впадает в самую крупную реку на Европейском Севере России — Печору.

Эксперты ОНФ в Коми отметили, что очередная нефтяная авария на Колве взволновала местных жителей. Общественники отмечают, что в октябре 2020 г. произошла разгерметизация нефтепровода на участке Южная Шапка — Харьяга рядом с Харьягинским нефтяным месторождением. В апреле 2021 г. произошел нефтеразлив на реке Чуть под Ухтой.