ОНФ в Коми: На 77% площадках ТКО в регионе нет контейнеров для раздельного сбора мусора

Мониторинг ОНФ в Коми мусорных контейнерных площадок с участием самих граждан показал, что в республике 72% из обследованных площадок находятся в загрязненном состоянии, 75% не имеют табличек с информацией об ответственной за вывоз мусора компании, 77% не имеют контейнеров для раздельного сбора, 94% не имеют навеса, на 96% отсутствует график вывоза мусора. Итоги мониторинга общественники направили в отвечающее за «мусорную реформу» в регионе министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми, чтобы во взаимодействии с муниципалитетами и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ситуация была исправлена к лучшему.

«Мониторинг мусорных контейнерных площадок показал, что проблем в этой сфере еще много. Необходимо, что называется, не покладая рук, всем вместе — муниципальным властям, республиканским, региональном оператору по обращению с ТКО — браться задело с двойным, если не тройным усилием. Ведь люди за «мусорную реформу» платят из своего кармана, платят все – молодые и старые, взрослые за детей — даже за младенцев. Состояние мусорных контейнерных площадок, своевременный вывоз мусора – это для людей лакмусовая бумажка всей реформы. Рейды и мониторинги в рамках общественного контроля «мусорной реформы» в регионе продолжим», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Коми Михаил Ковалев.

В то же время общественники отметили хоть и относительную, но положительную подвижку в состоянии мусорных контейнерных площадок. Мониторинг показал, что большинство из проверенных площадок имеют асфальтовое или бетонное покрытие – таковых 66,3 %.

Как отметил Ковалев, это единственный показатель, который порадовал. Ведь еще некоторое время назад исследования экспертов ОНФ в Коми показывали, что таких мусорных контейнерных площадок было меньше.

Всего в рамках мониторинга в Республике Коми было проверено с участием самих граждан 232 мусорные контейнерные площадки.

Мониторинг был проведен по всей стране с января по май 2021 г. Местные жители через сервисы Яндекса оценивали состояние площадок. В 85 регионах страны было обследовано 106,5 тыс. контейнерных площадок. В результате установлено, что по всей стране 22% контейнерных площадок не имеют асфальтового или бетонного покрытия; 63% контейнерных площадок не имеют информации об организации, ответственной за вывоз отходов; 71% контейнерных площадок не имеют навеса; 81% контейнерных площадок не имеют информации о графике вывоза отходов.